Что показала история с политтехнологом Владимиром Петровым и справедливы ли правила мобилизации для всех: об этом говорим в интервью с председателем комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. Кроме того, речь пойдет об эффективности работы Верховной Рады и помощи переселенцам.

О чем интервью с Даниилом Гетманцевым

С председателем комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики говорим о следующем:

скандале с мобилизацией политтехнолога Владимира Петрова;

VIP-уклонизм и проблемы борьбы с ним;

проблему пустого зала Верховной Рады;

падение эффективности работы парламента;

мобилизация родителей детей с инвалидностью: правовая коллизия;

кто должен финансировать помощь семьям с детьми с инвалидностью;

равные возможности для детей-переселенцев;

анонс доплаты 1500 грн для пенсионеров и получателей соцпомощи;

дискуссия о размере выплат студентам и пенсионерам;

работа парламента во время войны;

напряженная ситуация с наполнением госбюджета;

проблема теневой экономики в Украине;

евроинтеграция Украины и позиция ЕС.

Ранее мы писали о том, что Даниил Гетманцев резко высказался о VIP-уклонистах от мобилизации. Он отметил, что несправедливость негативно влияет на единство страны и равенство всех перед законом.

Также председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что объективных экономических оснований для повышения цен на топливо нет. Он добавил, что АЗС придется заплатить штрафы, если они не смогут объяснить резкое повышение стоимости топлива.