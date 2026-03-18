Зеленский заявил о разработке нового мощного оружия: Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над разработкой нового оружия. Речь идет о надводных беспилотниках, которые способны бить врага в океане. Во время выступления в британском парламенте глава государства также заявил, что Украина предлагает партнерам реальное оборонное сотрудничество на суше и на море.

Об этом и не только говорим в эфире Ранок.LIVE 18 марта в 08:00.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

  • Россия не оставила намерений создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области, — Александр Даниленко;
  • Оккупанты планируют возобновить наступление на Купянск, — Трегубов;
  • Зеленский встретился с Королем Великобритании Чарльзом III в Букингемском дворце;
  • Новая война: "Мы очень скоро что-то сделаем в отношении Кубы", — Трамп
  • "Нет нефти — нет денег", — Орбан о прекращении Украиной транзита российской нефти по поврежденному трубопроводу "Дружба";
  • РФ меняет тактику и планирует запускать до 1000 БпЛА в сутки;
  • ВСУ расширили "зону смерти" для россиян втрое благодаря дронам, — The Telegraph;
  • Украинские эксперты по сбиванию "шахедов" уже находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, — Зеленский;
  • Кабмин распределил 12,6 млрд грн на ремонт и содержание дорог общего пользования и выделил дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на текущие ремонты;
  • Антимонопольный комитет не исключает вероятность сговора между АЗС по ценообразованию на топливо;
  • Создана рабочая группа по восстановлению работы аэропортов;
  • Зеленский утвердил комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов;
  • Темпы ремонта дорог по Украине ускорят, — Кулеба;
  • Около 600 км украинских дорог должны покрыть антидроновой защитой, — вице-премьер Алексей Кулеба;
  • Арахамия: некоторые депутаты сами хотят вступить в ВСУ, но действующее законодательство этого не позволяет;
  • Депутатов-прогульщиков нужно лишить депутатского мандата и мобилизовать, — Наливайченко;
  • ТЦК могут запретить силой забирать граждан: в Раду подали законопроект;
  • Украина будет воевать в океанах: скоро у нас будут надводные дроны, способные действовать в условиях океана, — Зеленский;
  • Украина готова защищать всех партнеров и союзников, которые к нам обратятся, — Зеленский;
  • В ВМС подтвердили факт учений Украины и НАТО, во время которых украинские дроны "развалили" флот Альянса;
  • Если нужно остановить "шахед" в ОАЭ или Европе, то мы можем это сделать, — президент Зеленский;
  • МВФ кроме войны видит 3 проблемы в Украине — энергетика, демография и институты — представитель Украины в Фонде;
  • Россияне, вероятно, похитили 19 жителей Сумщины, — Омбудсман.

Гостями сегодняшнего эфира Ранок.LIVE будут:

  • пресс-сержант 3 ОШБр, позывной "Ватра";
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • заместитель командира 429 бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • военный эксперт, Иван Тимочко;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны, Алексей Гетьман;
  • соучредитель Института энергетических стратегий, Юрий Корольчук;
  • городской голова города Шостка, Николай Нога.

Во вторник, 17 марта, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Глава государства встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром страны Киром Стармером. Состоялись переговоры в формате трехстороннего диалога.

Кроме того, Зеленский встретился с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Великобритании. Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и привлечение большего количества стран к программе PURL.

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:20 Запасной вариант: как в Украине работает подназначение наследника

08:14 Зеленский заявил, что война в Иране бьет по переговорам Украины

08:10 Украина создает собственную ИИ-модель в сотрудничестве с Google

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН: кому предоставят 10 800 грн в марте

08:00 Зеленский заявил о разработке нового мощного оружия: Ранок.LIVE

07:45 В Украине начали действовать обновленные правила для военных

07:35 ТОП-10 автомобилей, которые не будут ломаться в 2026 году

07:30 Юрист разъяснил, могут ли сотрудники ТЦК удерживать граждан

07:15 Классические ошибки ФЛП в 2026 году: какие 5 нарушений приводят к штрафам

07:01 Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: как платить меньше

