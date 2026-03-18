Зеленский заявил о разработке нового мощного оружия: Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над разработкой нового оружия. Речь идет о надводных беспилотниках, которые способны бить врага в океане. Во время выступления в британском парламенте глава государства также заявил, что Украина предлагает партнерам реальное оборонное сотрудничество на суше и на море.

Сегодня в эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

Россия не оставила намерений создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области, — Александр Даниленко;

Оккупанты планируют возобновить наступление на Купянск, — Трегубов;

Зеленский встретился с Королем Великобритании Чарльзом III в Букингемском дворце;

Новая война: "Мы очень скоро что-то сделаем в отношении Кубы", — Трамп

"Нет нефти — нет денег", — Орбан о прекращении Украиной транзита российской нефти по поврежденному трубопроводу "Дружба";

РФ меняет тактику и планирует запускать до 1000 БпЛА в сутки;

ВСУ расширили "зону смерти" для россиян втрое благодаря дронам, — The Telegraph;

Украинские эксперты по сбиванию "шахедов" уже находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, — Зеленский;

Кабмин распределил 12,6 млрд грн на ремонт и содержание дорог общего пользования и выделил дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на текущие ремонты;

Антимонопольный комитет не исключает вероятность сговора между АЗС по ценообразованию на топливо;

Создана рабочая группа по восстановлению работы аэропортов;

Зеленский утвердил комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов;

Темпы ремонта дорог по Украине ускорят, — Кулеба;

Около 600 км украинских дорог должны покрыть антидроновой защитой, — вице-премьер Алексей Кулеба;

Арахамия: некоторые депутаты сами хотят вступить в ВСУ, но действующее законодательство этого не позволяет;

Депутатов-прогульщиков нужно лишить депутатского мандата и мобилизовать, — Наливайченко;

ТЦК могут запретить силой забирать граждан: в Раду подали законопроект;

Украина будет воевать в океанах: скоро у нас будут надводные дроны, способные действовать в условиях океана, — Зеленский;

Украина готова защищать всех партнеров и союзников, которые к нам обратятся, — Зеленский;

В ВМС подтвердили факт учений Украины и НАТО, во время которых украинские дроны "развалили" флот Альянса;

Если нужно остановить "шахед" в ОАЭ или Европе, то мы можем это сделать, — президент Зеленский;

МВФ кроме войны видит 3 проблемы в Украине — энергетика, демография и институты — представитель Украины в Фонде;

Россияне, вероятно, похитили 19 жителей Сумщины, — Омбудсман.

пресс-сержант 3 ОШБр, позывной "Ватра";

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

заместитель командира 429 бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

военный эксперт, Иван Тимочко;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны, Алексей Гетьман;

соучредитель Института энергетических стратегий, Юрий Корольчук;

городской голова города Шостка, Николай Нога.

Во вторник, 17 марта, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Глава государства встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром страны Киром Стармером. Состоялись переговоры в формате трехстороннего диалога.

Кроме того, Зеленский встретился с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Великобритании. Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и привлечение большего количества стран к программе PURL.