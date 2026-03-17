Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 17 марта Украина и Великобритания планируют заключить новые договоренности в сфере безопасности и оборонной промышленности. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский президент подпишут обновленную декларацию о сотрудничестве, направленную на усиление партнерства в области безопасности и развития оборонной индустрии.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;

Олесь Доний, политолог;

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact".

Визит Зеленского в Лондон

Во вторник, 17 марта, Владимир Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом. Главу государства в аэропорту встретил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Украинский лидер уже имел аудиенцию у короля Великобритании Чарльза III в Букингемском дворце. А также Зеленский встретился с Киром Стармером. Ожидается, что глава государства и глава британского правительства проведут трехстороннюю встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.