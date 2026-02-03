Украина скорректирует работу переговорной команды в ОАЭ. Глава государства Владимир Зеленский заявил об этом после российского удара по энергетике 3 февраля.
Гости эфира Вечір.LIVE
Гости сегодняшнего эфира Вечір.LIVE:
- народный депутат Украины от "Батькивщины", Секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
- народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко;
- народный депутат от "Слуги народа", представитель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский;
- полковник, военный эксперт Сергей Грабский.
