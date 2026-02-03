Видео
Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

3 февраля 2026 г. 17:55

Украина скорректирует работу переговорной команды в ОАЭ. Глава государства Владимир Зеленский заявил об этом после российского удара по энергетике 3 февраля.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира Вечір.LIVE:

  • народный депутат Украины от "Батькивщины", Секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
  • народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат от "Слуги народа", представитель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский;
  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский призвал НАТО предоставить Украине ракеты для Patriot. Об этом глава государства говорил с Марком Рютте.

Также мы рассказывали о том, что Президент Украины прокомментировал удар РФ. Он отметил, будет ли ответ на атаку.

