Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026 г. 8:00

Во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибудет с визитом в Киев. Ожидается его выступление в сессионном зале Верховной Рады перед народными депутатами во время первого заседания новой сессии.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 3 февраля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • лейтенант, начальник штаба ДАР ОАБр НГУ Игорь Яременко;
  • спикер Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук;
  • заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
  • пресс-секретарь АО "Запорожьеоблэнерго" Зореслава Цупренко;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • эксперт по вопросам права Станислав Лифлянчик;
  • президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
  • спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;
  • военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Ранее мы информировали, что 3 февраля в Верховной Раде Украины ожидается выступление Марка Рютте.

Напомним, что недавно Рютте сравнил нынешние потери армии РФ на фронте в Украине с потерями Советского Союза за десять лет войны в Афганистане.

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

30 января

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

29 января

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

06:05 Камышин рассказал о масштабном развитии дронов в Украине

28 января

22:31 Пешком, маршрутками и такси — как одесситы выживают без трамваев

27 января

17:56 Китай чистит верхушку армии — под ударом окружение Си Цзиньпина

16:31 Буданов в ОП — почему пропаганда РФ поднимает градус истерики

26 января

17:56 Гололед в Одессе — советы спасателей как пережить непогоду

25 января

06:33 День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

2 февраля 2026 г. 18:13
Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

2 февраля 2026 г. 13:22
Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2026 г. 8:00
Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

30 января 2026 г. 21:00
Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

30 января 2026 г. 17:56
Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

30 января 2026 г. 13:07
Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

30 января 2026 г. 8:00
Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

29 января 2026 г. 17:54

