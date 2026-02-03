Во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибудет с визитом в Киев. Ожидается его выступление в сессионном зале Верховной Рады перед народными депутатами во время первого заседания новой сессии.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 3 февраля.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- лейтенант, начальник штаба ДАР ОАБр НГУ Игорь Яременко;
- спикер Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук;
- заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
- пресс-секретарь АО "Запорожьеоблэнерго" Зореслава Цупренко;
- футуролог Виталий Кулик;
- эксперт по вопросам права Станислав Лифлянчик;
- президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
- спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;
- военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.
Ранее мы информировали, что 3 февраля в Верховной Раде Украины ожидается выступление Марка Рютте.
Напомним, что недавно Рютте сравнил нынешние потери армии РФ на фронте в Украине с потерями Советского Союза за десять лет войны в Афганистане.