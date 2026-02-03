Во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибудет с визитом в Киев. Ожидается его выступление в сессионном зале Верховной Рады перед народными депутатами во время первого заседания новой сессии.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 3 февраля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

лейтенант, начальник штаба ДАР ОАБр НГУ Игорь Яременко;

спикер Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук;

заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;

пресс-секретарь АО "Запорожьеоблэнерго" Зореслава Цупренко;

футуролог Виталий Кулик;

эксперт по вопросам права Станислав Лифлянчик;

президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;

спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;

военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Ранее мы информировали, что 3 февраля в Верховной Раде Украины ожидается выступление Марка Рютте.

Напомним, что недавно Рютте сравнил нынешние потери армии РФ на фронте в Украине с потерями Советского Союза за десять лет войны в Афганистане.