Україна
В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE
В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

29 января 2026 г. 13:00

Сегодня, 29 января, состоялись репатриационные мероприятия - в Украину было возвращено 1000 тел. По утверждению российской стороны, они принадлежат погибшим украинским воинам. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины осуществят все необходимые меры, чтобы идентифицировать репатриированных погибших.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 29 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • политический консультант, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Consulting Глеб Остапенко;
  • правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
  • начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко;
  • народный депутат Украины пяти созывов Верховной Рады, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • младший лейтенант, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий.

Напомним, что сегодня, 29 января, в Украине состоялись репатриационные мероприятия. На родину вернули 1000 тел погибших.

Ранее мы также информировали, что в Одессе возросло количество жертв атаки РФ, произошедшей 27 января. В больнице скончался еще один человек.

