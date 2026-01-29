Сегодня, 29 января, состоялись репатриационные мероприятия - в Украину было возвращено 1000 тел. По утверждению российской стороны, они принадлежат погибшим украинским воинам. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины осуществят все необходимые меры, чтобы идентифицировать репатриированных погибших.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 29 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

политический консультант, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Consulting Глеб Остапенко;

правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;

начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко;

народный депутат Украины пяти созывов Верховной Рады, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

младший лейтенант, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий.

Ранее мы также информировали, что в Одессе возросло количество жертв атаки РФ, произошедшей 27 января. В больнице скончался еще один человек.