Сегодня, 29 января, состоялись репатриационные мероприятия - в Украину было возвращено 1000 тел. По утверждению российской стороны, они принадлежат погибшим украинским воинам. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины осуществят все необходимые меры, чтобы идентифицировать репатриированных погибших.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 29 января.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- политический консультант, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Consulting Глеб Остапенко;
- правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
- начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко;
- народный депутат Украины пяти созывов Верховной Рады, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- младший лейтенант, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий.
Ранее мы также информировали, что в Одессе возросло количество жертв атаки РФ, произошедшей 27 января. В больнице скончался еще один человек.