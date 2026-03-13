Президент Владимир Зеленский заявил, что более десяти государств обратились к Украине за помощью в противодействии ударным дронам типа "Шахед". Речь идет о поддержке в создании эффективных систем защиты от таких атак. По словам главы государства, украинский опыт борьбы с дронами-камикадзе стал важным для партнеров, которые также стремятся усилить собственные системы противовоздушной обороны.

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Максим Розумный, доктор политических наук;

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;

Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батьківщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;

Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе, военный аналитик;

Марк Фейгин, правозащитник.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Украина уже направила три экспертные группы в страны Ближнего Востока, чтобы помочь партнерам усилить противовоздушную оборону и противодействие ударным дронам. В случае необходимости Киев готов отправить в регион дополнительных специалистов.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Киев предлагает США и другим союзникам не формальное партнерство, а конкретные решения в сфере ПВО и борьбы с дронами, которые были испытаны во время войны.

Также Украина обсуждает возможность обмена помощью на получение дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, в частности для комплексов Patriot, которые остаются критически важными для защиты украинского воздушного пространства.