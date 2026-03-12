Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта 2026 года прибыл в Бухарест, где провел встречу с президентом Румынии Никушором Даном. В румынской столице главу украинского государства встретили с официальной церемонией.

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Румынию прибыл в Бухарест, где встретился с президентом страны Никушором Даном.

В румынской столице украинскому лидеру организовали церемонию официальной встречи. Именно по прибытии в Бухарест состоялись первые публичные мероприятия в рамках визита.

Далы планируются переговоры между сторонами, где будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины, ситуация с безопасностью в регионе, взаимодействие в оборонной сфере, энергетическая устойчивость, а также координация действий с союзниками на фоне продолжающейся войны с Россией.

Поездка в Бухарест предшествует запланированным переговорам президента Украины в Париже.

Известно, что Украина также отправила делегацию экспертов в страны Ближнего Востока, чтобы передать опыт сбивания дронов.