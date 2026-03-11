Видео
Україна
План устойчивости столицы или очередная схема — "Київський час"
План устойчивости столицы или очередная схема — "Київський час"

План устойчивости столицы или очередная схема — "Київський час"

11 марта 2026 г. 19:17

В Киеве приняли новый План устойчивости столицы. Он якобы должен подготовить город к следующей зиме и отопительному сезону 2026-2027.

Так ли это на самом деле, говорим в эфире "Київського часу".

О чем эфир

В новом эфире "Київського часу" говорим о следующем:

  • План устойчивости принят: что дальше и будет ли Киев готов к следующей зиме?
  • Ситуация на дорогах: худшие отрезки столичных дорог и их ремонт.
  • Куреневская трагедия: чему нас учит история?

Также обсудим подготовку столицы к отопительному сезону 2026-2027, хватит ли городу ресурсов, чтобы пройти следующую зиму без серьезных кризисов и состояние энергетической инфраструктуры.

Во вторник, 10 марта, Киевский городской совет утвердил План энергоустойчивости территориальной общины. Он рассчитан на три года, однако сейчас, как отметил депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко, власти необходимо сконцентрироваться на первом году.

Он также добавил, что восстановление энергоустойчивости будет стоить Киеву более 60 млрд гривен. По словам Витренко, сейчас в бюджете столицы есть шестая часть этих денег.

