Встречу переговорных команд Украины, России и США, которую планировали провести на этой неделе, отложили из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с украинской делегацией, отметив, что сейчас основное внимание партнеров из США сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

В понедельник, 9 марта, Зеленский провел совещание с переговорной командой. Он объяснил, почему трехстороннюю встречу Украины, США и России перенесли.

В тот же день, 9 марта, глава Белого дома Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Среди тем во время общения, в частности, были и трехсторонние переговоры по окончанию войны в Украине.