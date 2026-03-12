Видео
Главная arrow Відео arrow Зеленский призвал Трампа давить на Путина — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский призвал Трампа давить на Путина — эфир Ранок.LIVE

Зеленский призвал Трампа давить на Путина — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2026 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на российского диктатора Владимир Путин, чтобы остановить полномасштабную войну России против Украины. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина готова к миру, поэтому, по его словам, давление должно быть направлено не на Киев, а на Москву.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 марта.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
  • доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
  • политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Недавно Зеленский заявил, что окончание войны на условиях России было бы большим риском или даже исторической ошибкой. Он отметил, что должен защищать конституцию и независимость страны и народа.

Кроме того, глава государства объяснил, что будет означать для Украины уход Путина от власти в России. Зеленский считает, что следующий лидер РФ будет более сосредоточен на внутренних проблемах страны.

