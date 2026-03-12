Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бухарест: запланирована встреча с руководством Румынии. Также стало известно, что украинский президент и французский лидер Эмманюэль Макрон встретятся в Париже завтра, 13 марта.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 12 марта

В выпуске эксперты прокомментируют: скачки на рынке топлива, курс доллара, риски дефицита газа и прогноз влияния войны на Ближнем Востоке на продукты в Украине.

Отдельно в фокусе будет скандал в Монобанке с публикацией фото клиентки и реакция НБУ. Далее обсудят эскалацию вокруг Ирана и Израиля и заявления сторон, а также переговорный трек Украины и РФ, гарантии безопасности и подготовку к следующим встречам.

Завершат эфир аграрными последствиями войны США в Иране для зернового рынка, посевной и цен, и оперативной ситуацией в Запорожье, включая последствия удара и компенсации.

Гости День.LIVE

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины

Вячеслав Лихачев, специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод

Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в НААУ

Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель

Инна Богатых, экс-заместитель министра юстиции (2024-2025), Head of Legal & Compliance Truman

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

Дмитрий Соломчук, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Регина Харченко, и.о. городского головы Запорожья

Сегодня, 12 марта, Верховная Рада приняла закон, отменяющий действие визы для некоторых иностранцев.

Также стало известно, что дроны Службы безопасности Украины атаковали один из крупнейших НПС в России на юге.