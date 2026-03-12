Видео
Киев отправил экспертные группы на Ближний Восток — Вечір.LIVE

Киев отправил экспертные группы на Ближний Восток — Вечір.LIVE

12 марта 2026 г. 18:00

Украина отправила три делегации в страны Ближнего Востока. Представители Киева будут проводить переговоры по сотрудничеству.

Об этом и не только говорим в эфире Вечір.LIVE в 18:00.

О чем эфир

По словам главы государства, на Ближний Восток отправились "сильные команды". Сейчас военные уже работают с партнерами.

Гости эфира:

  • народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь;
  • народный депутат от "Батькивщины", комитет по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский высказался о работе экспертных групп на Ближнем Востоке. Он отметил, что партнеры "очень довольны сотрудничеством".

Кроме того, глава государства сообщил, что в страны Ближнего Востока отправились три группы. Туда входят как эксперты, так и военные и инженеры.

Зеленский сделал важное заявление в Бухаресте — прямой эфир

Зеленский сделал важное заявление в Бухаресте — прямой эфир

12 марта 2026 г. 15:32
Зеленский на церемонии встречи с президентом Румынии — трансляция

Зеленский на церемонии встречи с президентом Румынии — трансляция

12 марта 2026 г. 13:47
Зеленский прибыл в Румынию с важными задачами — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в Румынию с важными задачами — эфир День.LIVE

12 марта 2026 г. 13:10
Зеленский призвал Трампа давить на Путина — эфир Ранок.LIVE

Зеленский призвал Трампа давить на Путина — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2026 г. 8:00
План устойчивости столицы или очередная схема — "Київський час"

План устойчивости столицы или очередная схема — "Київський час"

11 марта 2026 г. 19:17
Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС — эфир Вечір.LIVE

11 марта 2026 г. 18:02
Зеленский заявил о преимуществах Украины в мире — эфир День.LIVE

Зеленский заявил о преимуществах Украины в мире — эфир День.LIVE

11 марта 2026 г. 13:17
Украинские специалисты едут на Ближний Восток — эфир Ранок.LIVE

Украинские специалисты едут на Ближний Восток — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2026 г. 8:00

