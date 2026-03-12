Украина отправила три делегации в страны Ближнего Востока. Представители Киева будут проводить переговоры по сотрудничеству.

Об этом и не только говорим в эфире Вечір.LIVE в 18:00.

О чем эфир

По словам главы государства, на Ближний Восток отправились "сильные команды". Сейчас военные уже работают с партнерами.

Гости эфира:

народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь;

народный депутат от "Батькивщины", комитет по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский высказался о работе экспертных групп на Ближнем Востоке. Он отметил, что партнеры "очень довольны сотрудничеством".

Кроме того, глава государства сообщил, что в страны Ближнего Востока отправились три группы. Туда входят как эксперты, так и военные и инженеры.