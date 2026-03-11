Видео
Украинские специалисты едут на Ближний Восток — эфир Ранок.LIVE

Украинские специалисты едут на Ближний Восток — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2026 г. 8:00

Text

Украинская делегация, куда вошли военнослужащие, а также секретарь СНБО Рустем Умеров, уже на пути в Персидский залив. Там они обсудят вопросы безопасности и стабилизацию ситуации на Ближнем Похожие, а украинские войска поделятся знаниями по эффективному сбивания дронов.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 11 марта

В эфире эксперты прокомментируют ситуацию на Северо-Слобожанском направлении и угрозу создания РФ 20-километровой "буферной зоны" вдоль границы Сумщины и Харьковщины. Далее обсудят международный трек на фоне войны на Ближнем Востоке: отправка украинских команд в регион, возможный обмен помощи на ракеты для Patriot и сигналы о роли РФ.

Отдельно эксперты прокомментируют бюджет и расходы на энергоустойчивость Киева, цены на топливо, дорожные ремонты и реформу рынка такси.

Также сегодня эксперты объяснят нововведения об электронных больничных и алгоритм Минздрава по связи заболеваний с последствиями аварии на ЧАЭС, спрос на антидепрессанты и обращение за психологической помощью.

Завершат эфир разговорами о переговорах и участии Европы, рисках "теневого флота", работе нефтепровода "Дружба", ценах на нефть и курсе валют.

Гости эфира:

  • Назар Бородин, начальник отделения коммуникаций 78 ОДШБр 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ
  • Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, экс-дипломат посольства Украины в Иране
  • Иван Крулько, народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета
  • Наталья Лисневская, эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.
  • Елена Шершнева, психолог, психотерапевт
  • Иван Бондарь, представитель Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области
  • Руслан Рохов, политолог
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации

Тем временем президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в сторону Ирана за минирование Ормузского пролива. Иран в свою очередь не рассматривает пока перемирие и капитуляцию — там готовятся к затяжному конфликту.

