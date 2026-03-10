Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет воспользоваться ситуацией вокруг Ирана. В частности, выйти из-под санкций и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

Отметим, ранее Зеленский рассказал, что Россия рассчитывает на усиление рисков долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы выйти из-под санкций. Моксва хочет воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.

В то же время Дональд Трамп намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти. Он отметил, что для отдельных стран ограничения не будут действовать, пока не стабилизируется ситуация.