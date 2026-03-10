Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE arrow
РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

10 марта 2026 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Text

08:00 США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2026
Text

18:00 Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина будет помогать на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

7 марта 2026
Text

20:00 Новые правила игры на политической арене — Архитектура безопасности

6 марта 2026
Text

21:00 Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Text

18:00 Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

Text

18:00 РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Text

08:00 США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2026
Text

18:00 Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет воспользоваться ситуацией вокруг Ирана. В частности, выйти из-под санкций и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 10 марта.

Гости эфира Вечер.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Евтушок — народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики,
  • Богдан Кицак — народный депутат от "Слуги народа", комитет по вопросам экономического развития,
  • Вадим Ивченко — народный депутат от "Батькивщина", комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,
  • Ирина Никорак — председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Отметим, ранее Зеленский рассказал, что Россия рассчитывает на усиление рисков долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы выйти из-под санкций. Моксва хочет воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.

В то же время Дональд Трамп намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти. Он отметил, что для отдельных стран ограничения не будут действовать, пока не стабилизируется ситуация.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" предлагает работу женщинам с четкой дикцией

03:10 Формат получения льгот на коммуналку для УБД

02:50 В Украине до сих пор нет юридического термина "жертва войны"

01:03 Бухгалтер воинской части ответит перед судом за присвоение выплат воинов

00:33 Суд вынес женщине с инвалидностью приговор за помощь уклонисту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 Розыск ТЦК без причины, как отменить

00:29 Почеттино рассказал о том, возглавит ли Реал

10 марта

23:57 За минирование Ормузского пролива Трамп обещает Ирану небывалые последствия

23:36 Синоптики прогнозируют завтра тепло, но с дождями

23:07 Какие цены на топливо в Харькове сегодня

03:26 "Азов" предлагает работу женщинам с четкой дикцией

03:10 Формат получения льгот на коммуналку для УБД

02:50 В Украине до сих пор нет юридического термина "жертва войны"

01:03 Бухгалтер воинской части ответит перед судом за присвоение выплат воинов

00:33 Суд вынес женщине с инвалидностью приговор за помощь уклонисту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 Розыск ТЦК без причины, как отменить

00:29 Почеттино рассказал о том, возглавит ли Реал

10 марта

23:57 За минирование Ормузского пролива Трамп обещает Ирану небывалые последствия

23:36 Синоптики прогнозируют завтра тепло, но с дождями

23:07 Какие цены на топливо в Харькове сегодня

18:46 Кобзарь в памяти одесситов, что горожане знают о Шевченко

7 марта

06:33 Цветы накануне 8 марта — как изменились цены в Одессе

6 марта

06:33 8 марта в Одессе — будут ли отмечать украинцы

5 марта

06:33 Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене

3 марта

22:29 Аналогов украинским дронам нет — выход на международный рынок

2 марта

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

28 февраля

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

Text

18:00 РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Text

08:00 США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

9 марта
Text

18:00 Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

10 марта 2026 г. 13:10
США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2026 г. 8:00
Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

9 марта 2026 г. 18:00
Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

9 марта 2026 г. 13:26
Украина будет помогать на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

Украина будет помогать на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2026 г. 8:00
Новые правила игры на политической арене — Архитектура безопасности

Новые правила игры на политической арене — Архитектура безопасности

7 марта 2026 г. 20:00
Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

6 марта 2026 г. 21:00
Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

6 марта 2026 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации