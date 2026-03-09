Видео
Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE
Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

9 марта 2026 г. 18:00

Гостями эфира Вечір.LIVE стали кандидат экономических наук Иван Ус, доктор экономических наук Ярослав Жалило, эксперт по публичной политике Илья Котов, нардеп Галина Янченко, философ Сергей Дацюк и военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина получила 11 запросов от стран-соседей Ирана, европейских государств и США о поддержке в противодействии иранским дронам.

"Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", — отметил украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, глава государства сообщил, что Украина рассчитывает получить дефицитные вещи в обмен на помощь на Ближнем Востоке.

А 8 марта Зеленский отметил, что первая группа украинцев уже отправляется на Ближний Восток, чтобы обучать страны Персидского залива сбивать БпЛА.

