Гостями эфира Вечір.LIVE стали кандидат экономических наук Иван Ус, доктор экономических наук Ярослав Жалило, эксперт по публичной политике Илья Котов, нардеп Галина Янченко, философ Сергей Дацюк и военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина получила 11 запросов от стран-соседей Ирана, европейских государств и США о поддержке в противодействии иранским дронам.

"Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", — отметил украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, глава государства сообщил, что Украина рассчитывает получить дефицитные вещи в обмен на помощь на Ближнем Востоке.

А 8 марта Зеленский отметил, что первая группа украинцев уже отправляется на Ближний Восток, чтобы обучать страны Персидского залива сбивать БпЛА.