Гостями эфира День.LIVE стали политолог Антон Малеев, юрист-международник Виталий Яремчук, депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко, первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран и военный аналитик Денис Попович.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского, что Украина направила экспертов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. По его словам, Киев готов помочь странам Ближнего Востока.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает получить дефицитные вещи в обмен на помощь на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава государства сообщал, что первая группа украинцев уже отправилась на Ближний Восток, чтобы обучать страны Персидского залива сбивать беспилотники.