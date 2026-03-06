Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE arrow
США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2026
Text

20:00 Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Text

18:00 Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

4 марта 2026
Text

19:00 Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

Text

18:20 США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

3 марта 2026
Text

18:15 Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

Text

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2026
Text

20:00 Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Text

18:00 Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение предоставить необходимые средства и соответствующих специалистов из Украины.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 6 марта

В эфире вы услышите все о ситуации на Курском, Северо-Слобожанском направлениях и на Сумщине, а также оценки по интенсивности боев на Покровско-Мирноградском направлении, применение РФ боеприпасов с химическими веществами и влияния решений по Starlink.

Отдельно тему эфира посвятят обострению между Израилем и Ираном и его последствиям для повестки дня по безопасности, переговорного процесса и международной поддержки Украины.

Также будут говорить об обмене пленными и военных преступлениях, энергетике и подготовке к следующему отопительному сезону, ситуации в Запорожской области и оккупации Пологовской громады, а в конце — эксперты выскажутся о рынке топлива, роли АМКУ и прогнозах цен на бензин.

Гости эфира:

  • Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд)
  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Цион Алон, председатель израильской политической партии А-ХАЗОН
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ
  • Александр Коваленко, спикер Запорожской областной военной администрации
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Сергей Джердж, председатель Общественной Лиги "Украина-НАТО"
  • Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95"

Отметим, что в НАТО прокомментировали, почему не применили против Ирана 5 статью Альянса после его атаки на Турцию.

Между тем Владимир Зеленский объяснил, что с переговорами и когда возобновится трехсторонний диалог.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:06 Эксперты предупреждают о росте цен на топливо и продукты

08:03 Ткаченко резко высказался о Плане энергоустойчивости от Кличка

08:00 Весенняя поддержка UNICEF — кто и как может получить помощь

Text

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

07:12 Интересные факты о гимне, принятом Радой 23 года назад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Сервисы в ПриватБанке — что стало недоступным для старых карт

06:33 8 марта в одессе — будут ли отмечать украинцы

06:30 Отсрочка по уходу — уход за отцом с инвалидностью

06:25 Гидрометцентр прогнозирует морозы до -8 °С в Украине сегодня

06:10 Минимальные пенсии в марте — кому гарантируют 4 200 грн

08:06 Эксперты предупреждают о росте цен на топливо и продукты

08:03 Ткаченко резко высказался о Плане энергоустойчивости от Кличка

08:00 Весенняя поддержка UNICEF — кто и как может получить помощь

07:12 Интересные факты о гимне, принятом Радой 23 года назад

07:01 Сервисы в ПриватБанке — что стало недоступным для старых карт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:33 8 марта в одессе — будут ли отмечать украинцы

06:30 Отсрочка по уходу — уход за отцом с инвалидностью

06:25 Гидрометцентр прогнозирует морозы до -8 °С в Украине сегодня

06:10 Минимальные пенсии в марте — кому гарантируют 4 200 грн

06:01 Переводы в Ощадбанке — актуальные ограничения на суммы в марте

06:33 8 марта в одессе — будут ли отмечать украинцы

5 марта

06:33 Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене

3 марта

22:29 Аналогов украинским дронам нет — выход на международный рынок

2 марта

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

28 февраля

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

Text

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

5 марта
Text

20:00 Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Text

18:00 Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

5 марта 2026 г. 20:00
Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

5 марта 2026 г. 18:00
Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

5 марта 2026 г. 13:00
Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2026 г. 8:00
Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

4 марта 2026 г. 19:00
США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

4 марта 2026 г. 18:20
В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

4 марта 2026 г. 13:11
Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

4 марта 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации