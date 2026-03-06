Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение предоставить необходимые средства и соответствующих специалистов из Украины.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 6 марта

В эфире вы услышите все о ситуации на Курском, Северо-Слобожанском направлениях и на Сумщине, а также оценки по интенсивности боев на Покровско-Мирноградском направлении, применение РФ боеприпасов с химическими веществами и влияния решений по Starlink.

Отдельно тему эфира посвятят обострению между Израилем и Ираном и его последствиям для повестки дня по безопасности, переговорного процесса и международной поддержки Украины.

Также будут говорить об обмене пленными и военных преступлениях, энергетике и подготовке к следующему отопительному сезону, ситуации в Запорожской области и оккупации Пологовской громады, а в конце — эксперты выскажутся о рынке топлива, роли АМКУ и прогнозах цен на бензин.

Гости эфира:

Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд)

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник

Цион Алон, председатель израильской политической партии А-ХАЗОН

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека

Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ

Александр Коваленко, спикер Запорожской областной военной администрации

Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"

Сергей Джердж, председатель Общественной Лиги "Украина-НАТО"

Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95"

Отметим, что в НАТО прокомментировали, почему не применили против Ирана 5 статью Альянса после его атаки на Турцию.

Между тем Владимир Зеленский объяснил, что с переговорами и когда возобновится трехсторонний диалог.