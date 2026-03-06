Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение предоставить необходимые средства и соответствующих специалистов из Украины.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 6 марта
В эфире вы услышите все о ситуации на Курском, Северо-Слобожанском направлениях и на Сумщине, а также оценки по интенсивности боев на Покровско-Мирноградском направлении, применение РФ боеприпасов с химическими веществами и влияния решений по Starlink.
Отдельно тему эфира посвятят обострению между Израилем и Ираном и его последствиям для повестки дня по безопасности, переговорного процесса и международной поддержки Украины.
Также будут говорить об обмене пленными и военных преступлениях, энергетике и подготовке к следующему отопительному сезону, ситуации в Запорожской области и оккупации Пологовской громады, а в конце — эксперты выскажутся о рынке топлива, роли АМКУ и прогнозах цен на бензин.
Гости эфира:
- Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд)
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник
- Цион Алон, председатель израильской политической партии А-ХАЗОН
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
- Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ
- Александр Коваленко, спикер Запорожской областной военной администрации
- Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"
- Сергей Джердж, председатель Общественной Лиги "Украина-НАТО"
- Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95"
Отметим, что в НАТО прокомментировали, почему не применили против Ирана 5 статью Альянса после его атаки на Турцию.
Между тем Владимир Зеленский объяснил, что с переговорами и когда возобновится трехсторонний диалог.