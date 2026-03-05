Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ проанализирует ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о росте цен на топливо и обострении ситуации на Ближнем Востоке.
Посмотреть эфир с Алексеем Кущом можно на канале Новини.LIVE в YouTube в четверг, 5 марта.
О чем будет говорить в эфире Алексей Кущ
Аналитик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:
- глобальные геополитические риски и экономические последствия конфликтов в регионе Ближнего Востока, в частности Ирана;
- роль Китая, США и Европы в мировой экономике;
- потенциальные влияния на энергетические рынки, миграцию и внутреннюю экономическую ситуацию Украины;
- Новое заявление российского диктатора Путина;
- Экономика Европы на грани рецессии;
- Китай давит на ЕС;
- Азербайджан хотят втянуть в войну.
Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Иран впервые атаковал Азербайджан беспилотниками — один из дронов попал в здание терминала аэропорта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал иранскую атаку "террористическим актом" и объявил о боевой готовности.