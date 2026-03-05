Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ проанализирует ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о росте цен на топливо и обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Посмотреть эфир с Алексеем Кущом можно на канале Новини.LIVE в YouTube в четверг, 5 марта.

О чем будет говорить в эфире Алексей Кущ

Аналитик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

глобальные геополитические риски и экономические последствия конфликтов в регионе Ближнего Востока, в частности Ирана;

роль Китая, США и Европы в мировой экономике;

потенциальные влияния на энергетические рынки, миграцию и внутреннюю экономическую ситуацию Украины;

Новое заявление российского диктатора Путина;

Экономика Европы на грани рецессии;

Китай давит на ЕС;

Азербайджан хотят втянуть в войну.

Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Иран впервые атаковал Азербайджан беспилотниками — один из дронов попал в здание терминала аэропорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал иранскую атаку "террористическим актом" и объявил о боевой готовности.