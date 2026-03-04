Видео
В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

4 марта 2026 г. 13:11

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, народный депутат Украины 2-4 созывов Евгений Жовтяк, политолог Валерий Гончарук, соучредитель ОО "Израильские друзья Украины" Вячеслав Фельдман, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик и нардеп Дмитрий Соломчук.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что в Украине дорожает топливо из-за геополитической нестабильности. Кроме того, растет курс валют.

Среди других тем:

  • Переговоры по завершению войны;
  • Зеленский высказался о проведении выборов в Украине;
  • Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине среди его приоритетов;
  • Ближневосточный конфликт за четыре дня унес жизни почти 900 человек;
  • Иран атаковал ОАЭ дронами с российским следом;
  • Киев — единственный из всех регионов до сих пор не имеет защищенного плана по подготовке к зиме;
  • Европейские страны против ускоренного вступления Украины в ЕС в 2027 году из-за опасений относительно коррупции, — СМИ;
  • В Украине природный газ подорожал на 20%.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, какие АЗС 4 марта предлагают самые выгодные цены на топливо.

А эксперт топливного рынка Сергей Куюн заявил, что в Украине не будет дефицита топлива. В то же время ценник может вырасти.

