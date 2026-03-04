Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, народный депутат Украины 2-4 созывов Евгений Жовтяк, политолог Валерий Гончарук, соучредитель ОО "Израильские друзья Украины" Вячеслав Фельдман, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик и нардеп Дмитрий Соломчук.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что в Украине дорожает топливо из-за геополитической нестабильности. Кроме того, растет курс валют.

Среди других тем:

Переговоры по завершению войны;

Зеленский высказался о проведении выборов в Украине;

Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине среди его приоритетов;

Ближневосточный конфликт за четыре дня унес жизни почти 900 человек;

Иран атаковал ОАЭ дронами с российским следом;

Киев — единственный из всех регионов до сих пор не имеет защищенного плана по подготовке к зиме;

Европейские страны против ускоренного вступления Украины в ЕС в 2027 году из-за опасений относительно коррупции, — СМИ;

В Украине природный газ подорожал на 20%.

