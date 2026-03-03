Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оказать помощь странам Ближнего Востока. Однако он отметил, что Украина может поделиться опытом, но не дефицитным оружием.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 3 марта.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- народный депутат от фракции "Слуга Народа" Сергей Козырь;
- политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Деминициативы" Алексей Гарань;
- секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник Илона Хмелева;
- вице-спикер Кнессета Израиля, депутат "Наш дом Израиль" Евгений Сова;
- капитан первого ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;
- управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас находится в постоянном контакте с представителями стран Ближнего Востока. По его словам, Украина готова делиться экспертизой, проводить обучение и тренировки.
Также глава государства объяснял, повлияет ли операция США и Израиля на поставки помощи для Украины.