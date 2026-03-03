Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE arrow
Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

3 марта 2026 г. 18:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:15 Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

Text

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026
Text

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026
Text

21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Text

18:04 Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

18:15 Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

Text

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026
Text

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оказать помощь странам Ближнего Востока. Однако он отметил, что Украина может поделиться опытом, но не дефицитным оружием.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 3 марта.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат от фракции "Слуга Народа" Сергей Козырь;
  • политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Деминициативы" Алексей Гарань;
  • секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник Илона Хмелева;
  • вице-спикер Кнессета Израиля, депутат "Наш дом Израиль" Евгений Сова;
  • капитан первого ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;
  • управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас находится в постоянном контакте с представителями стран Ближнего Востока. По его словам, Украина готова делиться экспертизой, проводить обучение и тренировки.

Также глава государства объяснял, повлияет ли операция США и Израиля на поставки помощи для Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:30 Цена на молочку в Одессе — на каком рынке дешевле

19:10 Выплаты для людей с инвалидностью повысили — как изменились сумы в марте

19:00 Более 20 кв. км дорог нуждаются в ремонте — Кулеба

18:54 Зеленский обсудил войну на Ближнем Востоке с лидером Катара

18:39 Топливо дорожает — как изменилась стоимость бензина в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:28 Когда в Украине завершится отопительный сезон — детали от Кулебы

Text

18:15 Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

18:05 Финансы украинцев ждут изменения в марте 2026 — что будет с деньгами

18:04 Зеленский назвал последствия войны на Ближнем Востоке для Украины

18:00 Родриго из мадридского Реала выбыл на 10 месяцев

19:30 Цена на молочку в Одессе — на каком рынке дешевле

19:10 Выплаты для людей с инвалидностью повысили — как изменились сумы в марте

19:00 Более 20 кв. км дорог нуждаются в ремонте — Кулеба

18:54 Зеленский обсудил войну на Ближнем Востоке с лидером Катара

18:39 Топливо дорожает — как изменилась стоимость бензина в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:28 Когда в Украине завершится отопительный сезон — детали от Кулебы

18:05 Финансы украинцев ждут изменения в марте 2026 — что будет с деньгами

18:04 Зеленский назвал последствия войны на Ближнем Востоке для Украины

18:00 Родриго из мадридского Реала выбыл на 10 месяцев

17:47 Отопительный сезон в Одессе — стало известно когда он завершится

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

28 февраля

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

04:37 Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

21 февраля

06:33 Что нужно знать при переходе на украинский язык — советы филолога

Text

18:15 Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

Text

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

2 марта
Text

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

3 марта 2026 г. 13:00
Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

3 марта 2026 г. 8:00
Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

2 марта 2026 г. 18:30
Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

2 марта 2026 г. 13:13
Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026 г. 8:00
Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

27 февраля 2026 г. 21:30
Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

27 февраля 2026 г. 21:00
Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

27 февраля 2026 г. 18:04

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации