Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оказать помощь странам Ближнего Востока. Однако он отметил, что Украина может поделиться опытом, но не дефицитным оружием.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 3 марта.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат от фракции "Слуга Народа" Сергей Козырь;

политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Деминициативы" Алексей Гарань;

секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник Илона Хмелева;

вице-спикер Кнессета Израиля, депутат "Наш дом Израиль" Евгений Сова;

капитан первого ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;

управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас находится в постоянном контакте с представителями стран Ближнего Востока. По его словам, Украина готова делиться экспертизой, проводить обучение и тренировки.

Также глава государства объяснял, повлияет ли операция США и Израиля на поставки помощи для Украины.