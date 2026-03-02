Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026
Text

21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Text

18:04 Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2026
Text

20:16 Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026
Text

21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Text

18:04 Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно, политолог Алексей Кошель, социолог Дмитрий Громаков, политолог Игорь Чаленко, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша, дипломат Игорь Долгов и депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке России к новым атакам по инфраструктуре. Среди других тем:

  • В Харьков долетел дрон на оптоволокне;
  • Для всех военных готовят четкие условия службы с отсрочкой после контракта, законопроект скоро представят, — замглавы ОП Палиса;
  • Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины от США, — Кирилл Буданов;
  • Законопроект о послевоенных выборах будет представлен в парламенте в ближайшее время, — Стефанчук;
  • OpenAI заблокировала в ChatGPT российских пропагандистов: создавали планы ИПСО и контент для социальных сетей;
  • Вопрос коммуникации и связи с украинцами на ВОТ становится все более острым;
  • 11 стран оказались под обстрелами Ирана, Тегеран воюет сам против всех, — Schizointel;
  • Иран предложил возобновить переговоры с США, — Трамп;

Напомним, в вечернем обращении 1 марта Зеленский предупредил о новых угрозах со стороны России. Он призвал сохранять концентрацию и готовность к обороне.

А американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность Штатов к переговорам с Ираном. Пока точная дата неизвестна.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:08 В США мужчина открыл пальбу по посетителям бара в Остине

09:05 В Одессе раздаются мощные взрывы — что известно

09:04 Израиль начал наступление против "Хезболлы" — заявление Генштаба

08:51 Израиль и США планировали раньше провести операцию в Иране

08:50 Расчет за газ — Нафтогаз рассказал клиентам об изменениях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 Ударные БпЛА попали в четыре локации — как отработала ПВО

08:10 За монетами охотятся нумизматы — какие копейки очень дорогие в Украине

08:05 Трамп не раскрыл кандидатов на власть в Иране и объяснил почему

08:00 Денежная помощь лицам с инвалидностью — где доступна весной

Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

09:08 В США мужчина открыл пальбу по посетителям бара в Остине

09:05 В Одессе раздаются мощные взрывы — что известно

09:04 Израиль начал наступление против "Хезболлы" — заявление Генштаба

08:51 Израиль и США планировали раньше провести операцию в Иране

08:50 Расчет за газ — Нафтогаз рассказал клиентам об изменениях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 Ударные БпЛА попали в четыре локации — как отработала ПВО

08:10 За монетами охотятся нумизматы — какие копейки очень дорогие в Украине

08:05 Трамп не раскрыл кандидатов на власть в Иране и объяснил почему

08:00 Денежная помощь лицам с инвалидностью — где доступна весной

07:59 На Запорожье РФ обстреляла 39 населенных пунктов — есть раненые

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

04:37 Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

21 февраля

06:33 Что нужно знать при переходе на украинский язык — советы филолога

20 февраля

06:33 Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

27 февраля
Text

21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Text

18:04 Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

27 февраля 2026 г. 21:30
Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

27 февраля 2026 г. 21:00
Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

27 февраля 2026 г. 18:04
Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

27 февраля 2026 г. 13:16
Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026 г. 8:00
Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

26 февраля 2026 г. 20:16
В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

26 февраля 2026 г. 18:00
Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

26 февраля 2026 г. 13:09

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации