Гостями эфира Ранок.LIVE стали начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно, политолог Алексей Кошель, социолог Дмитрий Громаков, политолог Игорь Чаленко, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша, дипломат Игорь Долгов и депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке России к новым атакам по инфраструктуре. Среди других тем:

В Харьков долетел дрон на оптоволокне;

Для всех военных готовят четкие условия службы с отсрочкой после контракта, законопроект скоро представят, — замглавы ОП Палиса;

Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины от США, — Кирилл Буданов;

Законопроект о послевоенных выборах будет представлен в парламенте в ближайшее время, — Стефанчук;

OpenAI заблокировала в ChatGPT российских пропагандистов: создавали планы ИПСО и контент для социальных сетей;

Вопрос коммуникации и связи с украинцами на ВОТ становится все более острым;

11 стран оказались под обстрелами Ирана, Тегеран воюет сам против всех, — Schizointel;

Иран предложил возобновить переговоры с США, — Трамп;

Напомним, в вечернем обращении 1 марта Зеленский предупредил о новых угрозах со стороны России. Он призвал сохранять концентрацию и готовность к обороне.

А американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность Штатов к переговорам с Ираном. Пока точная дата неизвестна.