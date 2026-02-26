Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Вера Константинова, авиационный эксперт Константин Криволап, политолог Максим Джигун, военный аналитик Денис Попович, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, экономист Алексей Кущ и эксперт-международник Евгений Добряк.

Гости эфира обсудят, что в Женеве началась встреча секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и рамки долгосрочного сотрудничества",- отметил Умеров.

Напомним, секретарь СНБО сообщил, что в Женеве обсудят гуманитарный трек и будущие новые обмены пленными.

А 25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили трехсторонние переговоры в начале марта.