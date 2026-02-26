Видео
Україна
Видео

В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE
В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

26 февраля 2026 г. 18:00

18:00 Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Вера Константинова, авиационный эксперт Константин Криволап, политолог Максим Джигун, военный аналитик Денис Попович, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, экономист Алексей Кущ и эксперт-международник Евгений Добряк.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что в Женеве началась встреча секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и рамки долгосрочного сотрудничества",- отметил Умеров.

Напомним, секретарь СНБО сообщил, что в Женеве обсудят гуманитарный трек и будущие новые обмены пленными.

А 25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили трехсторонние переговоры в начале марта.

