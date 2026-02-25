Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией и США. Он отметил, что трехсторонняя встреча может состояться в начале марта.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 25 февраля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- адвокат, общественный деятель Татьяна Козаченко;
- руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.
Недавно Зеленский анонсировал переговоры секретаря СНБО Рустема Умерова с делегацией США.
Ранее украинский лидер высказывался о сроках следующих переговоров с участием трех сторон.