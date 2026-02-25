Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией и США. Он отметил, что трехсторонняя встреча может состояться в начале марта.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 25 февраля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;

политический эксперт Константин Матвиенко;

руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

адвокат, общественный деятель Татьяна Козаченко;

руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Недавно Зеленский анонсировал переговоры секретаря СНБО Рустема Умерова с делегацией США.

Ранее украинский лидер высказывался о сроках следующих переговоров с участием трех сторон.