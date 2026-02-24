В Киев 24 февраля с визитом прибудет ряд мировых лидеров. Приезды иностранных делегаций посвящены четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Все заявления в этот день — смотрите в спецвыпуске Новини.LIVE.

Годовщина полномасштабного вторжения РФ

Отметим, что сегодня в Киев прибудут главы стран, правительств и министры разных государств. Они хотят выразить поддержку нашей стране в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее мы писали, как началась полномасштабная война в Украине. Мы напомнили хронологию событий и показали фото, которые вошли в историю.

В то же время Кирилл Буданов объяснил, с чем Украина входит в пятый год большой войны. По его словам, мы надеемся, что в этом году война таки закончится.