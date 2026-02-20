Видео
Видео

Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

20 февраля 2026 г. 18:03

18:03 Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

18:03 Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинской войны состоится в течение десяти дней. Вероятно, его также проведут в швейцарской Женеве. По его словам, ближайшие два дня он поработает с командой по месседжам с которыми она поедет на следующую встречу.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE. 20 февраля.

Гости эфира Вечер.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины,
  • Максим Розумный — доктор политических наук,
  • Егор Чернев — глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,
  • Антон Кучухидзе - соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина",
  • Виталий Кулик — футуролог,
  • Жан Беленюк — народный депутат от "Слуга народа", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта,
  • Ольга Богомолец — заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель,
  • Валерий Сушкевич — президент Национального параолимпийского комитета Украины,
  • Даниил Гетманцев — народный депутат от "Слуги народа".

Напомним, 20 февраля делегация доложила Зеленскому о результатах переговоров с РФ в Женеве. Они определили приоритеты для команды на следующую встречу.

Раскрывая детали, президент сказал, что есть конструктив по мониторингу прекращения огня и обмену пленными. Однако пока без прогресса по территориям.

18:03 Зеленский назвал дату и место следующих переговоров — эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина не будет рассматривать вывод войск с Донбасса — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые энергетические решения — эфир Ранок.LIVE

18:00 Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения — эфир Вечір.LIVE

