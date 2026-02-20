Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинской войны состоится в течение десяти дней. Вероятно, его также проведут в швейцарской Женеве. По его словам, ближайшие два дня он поработает с командой по месседжам с которыми она поедет на следующую встречу.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE. 20 февраля.

Гости эфира Вечер.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины,

Максим Розумный — доктор политических наук,

Егор Чернев — глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,

Антон Кучухидзе - соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина",

Виталий Кулик — футуролог,

Жан Беленюк — народный депутат от "Слуга народа", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта,

Ольга Богомолец — заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель,

Валерий Сушкевич — президент Национального параолимпийского комитета Украины,

Даниил Гетманцев — народный депутат от "Слуги народа".

Напомним, 20 февраля делегация доложила Зеленскому о результатах переговоров с РФ в Женеве. Они определили приоритеты для команды на следующую встречу.

Раскрывая детали, президент сказал, что есть конструктив по мониторингу прекращения огня и обмену пленными. Однако пока без прогресса по территориям.