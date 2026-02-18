Пресс-секретарь секретаря СНБО Давитян сообщила, что переговоры в Женеве продолжались около двух часов. По ее словам, консультации завершили как политическая, так и военная группы. Еще один раунд мирных переговоров состоится в ближайшее время и это подтвердили российские политические круги.

Эфир День.LIVE 18 февраля

В центре эфира будут переговоры в Женеве и итоги первого раунда контактов между Украиной, Россижб и США. Также эксперты прокомментируют заявления Зеленского о неприемлемости "мира" со сдачей Донбасса и сообщение Axios о возможной встрече с Путиным в Женеве.

Также обсудят тему вероятных выборов, идею совмещения голосования с референдумом и вопрос гарантий права голоса, в частности для военных. Отдельные блоки посвятят делу бывшего министра энергетики Галущенко, темам ТЦК, бодикамер и статистике обращений к омбудсмену, возвращению из первого СВЧ, верификации Starlink и возвращению украинских детей в рамках Bring Kids Back UA.

Гости эфира День.LIVE

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Ярослав Захарченко, прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Петр Олещук, политолог;

Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба;

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра;

