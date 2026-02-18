Видео
Видео

Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

18 февраля 2026 г. 13:15

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля 2026
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

Пресс-секретарь секретаря СНБО Давитян сообщила, что переговоры в Женеве продолжались около двух часов. По ее словам, консультации завершили как политическая, так и военная группы. Еще один раунд мирных переговоров состоится в ближайшее время и это подтвердили российские политические круги.

Об этом и не только узнайте в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 18 февраля

В центре эфира будут переговоры в Женеве и итоги первого раунда контактов между Украиной, Россижб и США. Также эксперты прокомментируют заявления Зеленского о неприемлемости "мира" со сдачей Донбасса и сообщение Axios о возможной встрече с Путиным в Женеве.

Также обсудят тему вероятных выборов, идею совмещения голосования с референдумом и вопрос гарантий права голоса, в частности для военных. Отдельные блоки посвятят делу бывшего министра энергетики Галущенко, темам ТЦК, бодикамер и статистике обращений к омбудсмену, возвращению из первого СВЧ, верификации Starlink и возвращению украинских детей в рамках Bring Kids Back UA.

Гости эфира День.LIVE

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Ярослав Захарченко, прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Петр Олещук, политолог;
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба;
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра;

Напомним, в США назвали самую тяжелую тему для переговоров, которую до сих пор не могут согласовать между собой Украина и Россия.

Отдельно Владимир Зеленский комментировал итоги переговоров в Женеве.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

13:47 Киев продолжают расчищать от снега — какой объем работ

13:40 У 57-й ОМРБр заявили, что на Волчанском направлении воюют наемники РФ

13:33 Мать погибла в квартире, тело сына нашли под домом — трагедия на Одесчине

13:23 Поставщик продавал Минобороны некачественные очки — какой ущерб

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

13:06 Steam устроит масштабную распродажу игр в феврале — когда готовить деньги

13:00 Базовые выплаты в 4 500 грн — кто может обратиться в феврале

12:51 Умеров назвал следующий шаг после переговоров в Женеве

12:41 Коммуналка бьет по кошельку — как одесситам платить меньше

12:38 Переговоры в Женеве — Зеленский раскрыл первые результаты

13:47 Киев продолжают расчищать от снега — какой объем работ

13:40 У 57-й ОМРБр заявили, что на Волчанском направлении воюют наемники РФ

13:33 Мать погибла в квартире, тело сына нашли под домом — трагедия на Одесчине

13:23 Поставщик продавал Минобороны некачественные очки — какой ущерб

13:06 Steam устроит масштабную распродажу игр в феврале — когда готовить деньги

13:00 Базовые выплаты в 4 500 грн — кто может обратиться в феврале

12:51 Умеров назвал следующий шаг после переговоров в Женеве

12:41 Коммуналка бьет по кошельку — как одесситам платить меньше

12:38 Переговоры в Женеве — Зеленский раскрыл первые результаты

12:31 Повышенная опасность — куда не доехать на поезде УЗ 18 февраля

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026 г. 8:00
Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

17 февраля 2026 г. 18:13
Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

17 февраля 2026 г. 13:00
Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

16 февраля 2026 г. 17:50
Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

16 февраля 2026 г. 13:00
Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026 г. 8:00
В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

14 февраля 2026 г. 14:55

