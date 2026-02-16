Видео
Видео

Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026 г. 8:00

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

По итогам участия Президента Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности, Украина получит новые пакеты поддержки. Речь идет о ракетах для ПВО. Глава государства сообщил о договоренностях по расширению совместного военного производства с Германией, подготовку новых энергетических решений уже на следующей неделе и анонсировал трехстороннюю встречу в Швейцарии после координации позиций с международными партнерами. 

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 16 февраля

Ведущие обсудят с гостями ситуацию на Покровском и Добропольском направлениях, бои в черте города, сообщения о продвижении российских войск и случаи сдачи оккупантов в плен. Речь пойдет также о соотношении пленных с обеих сторон и заявлениях о возможном привлечении иностранных войск к гарантиям безопасности для Украины.

Вместе с экспертами проанализируют итоги Мюнхенской конференции по безопасности: переговоры Владимира Зеленского с представителями США, дискуссию о продолжительности гарантий безопасности, роль Европы в переговорном процессе и перспективы завершения войны. Отдельное внимание уделят позиции Вашингтона и реакциям европейских партнеров.

Также в студии затронут тему возможных выборов во время войны - общественные настроения, сценарии в случае короткого перемирия и заявления российской стороны. Обсудят ситуацию с безопасностью в прифронтовых городах, перебои с электро- и водоснабжением, минирование территорий и принудительную эвакуацию детей.

Кроме того, ведущие поговорят с гостями о состоянии экономики: инвестициях в энергетику и оборону, новых инициативах для ФОПов, бюджетных вызовах и поддержке украинцев за рубежом. Не обойдут и тему сейсмической активности в Украине и риски для ядерной безопасности на фоне ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Гости эфира:

  • Владислав Первухин, командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж"
  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Дмитрий Губский, заместитель городского головы Каменского
  • Богдан Куплевский, заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины
  • Сергей Хлань, народный депутат Украины 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета
  • Николай Нога, городской голова Шостки
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Напомним, Владимир Зеленский также объяснил, почему не доверяет гарантиям безопасности.

Читайте на Новини.LIVE все о Мюнхенской конференции безопасности. О чем договорились лидеры стран для Украины?

В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

14 февраля 2026 г. 14:55
Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

14 февраля 2026 г. 12:58
Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

13 февраля 2026 г. 21:00
Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

13 февраля 2026 г. 18:01
Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 14:00
Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

13 февраля 2026 г. 13:36
Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 13:30
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

13 февраля 2026 г. 11:30

