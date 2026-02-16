По итогам участия Президента Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности, Украина получит новые пакеты поддержки. Речь идет о ракетах для ПВО. Глава государства сообщил о договоренностях по расширению совместного военного производства с Германией, подготовку новых энергетических решений уже на следующей неделе и анонсировал трехстороннюю встречу в Швейцарии после координации позиций с международными партнерами.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 16 февраля
Ведущие обсудят с гостями ситуацию на Покровском и Добропольском направлениях, бои в черте города, сообщения о продвижении российских войск и случаи сдачи оккупантов в плен. Речь пойдет также о соотношении пленных с обеих сторон и заявлениях о возможном привлечении иностранных войск к гарантиям безопасности для Украины.
Вместе с экспертами проанализируют итоги Мюнхенской конференции по безопасности: переговоры Владимира Зеленского с представителями США, дискуссию о продолжительности гарантий безопасности, роль Европы в переговорном процессе и перспективы завершения войны. Отдельное внимание уделят позиции Вашингтона и реакциям европейских партнеров.
Также в студии затронут тему возможных выборов во время войны - общественные настроения, сценарии в случае короткого перемирия и заявления российской стороны. Обсудят ситуацию с безопасностью в прифронтовых городах, перебои с электро- и водоснабжением, минирование территорий и принудительную эвакуацию детей.
Кроме того, ведущие поговорят с гостями о состоянии экономики: инвестициях в энергетику и оборону, новых инициативах для ФОПов, бюджетных вызовах и поддержке украинцев за рубежом. Не обойдут и тему сейсмической активности в Украине и риски для ядерной безопасности на фоне ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Гости эфира:
- Владислав Первухин, командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж"
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
- Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Дмитрий Губский, заместитель городского головы Каменского
- Богдан Куплевский, заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины
- Сергей Хлань, народный депутат Украины 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета
- Николай Нога, городской голова Шостки
- Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям
