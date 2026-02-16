По итогам участия Президента Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности, Украина получит новые пакеты поддержки. Речь идет о ракетах для ПВО. Глава государства сообщил о договоренностях по расширению совместного военного производства с Германией, подготовку новых энергетических решений уже на следующей неделе и анонсировал трехстороннюю встречу в Швейцарии после координации позиций с международными партнерами.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 16 февраля

Ведущие обсудят с гостями ситуацию на Покровском и Добропольском направлениях, бои в черте города, сообщения о продвижении российских войск и случаи сдачи оккупантов в плен. Речь пойдет также о соотношении пленных с обеих сторон и заявлениях о возможном привлечении иностранных войск к гарантиям безопасности для Украины.

Вместе с экспертами проанализируют итоги Мюнхенской конференции по безопасности: переговоры Владимира Зеленского с представителями США, дискуссию о продолжительности гарантий безопасности, роль Европы в переговорном процессе и перспективы завершения войны. Отдельное внимание уделят позиции Вашингтона и реакциям европейских партнеров.

Также в студии затронут тему возможных выборов во время войны - общественные настроения, сценарии в случае короткого перемирия и заявления российской стороны. Обсудят ситуацию с безопасностью в прифронтовых городах, перебои с электро- и водоснабжением, минирование территорий и принудительную эвакуацию детей.

Кроме того, ведущие поговорят с гостями о состоянии экономики: инвестициях в энергетику и оборону, новых инициативах для ФОПов, бюджетных вызовах и поддержке украинцев за рубежом. Не обойдут и тему сейсмической активности в Украине и риски для ядерной безопасности на фоне ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Гости эфира:

Владислав Первухин, командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж"

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"

Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Дмитрий Губский, заместитель городского головы Каменского

Богдан Куплевский, заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины

Сергей Хлань, народный депутат Украины 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета

Николай Нога, городской голова Шостки

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

