Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл в немецкий Мюнхен на конференцию по безопасности. Там состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
Гости эфира День.LIVE
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности",
- Дмитрий Прокудин — руководитель Киевской областной прокуратуры,
- Ярослав Божко — политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина",
- Алексей Леонов — народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,
- Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации,
- Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник,
- Артем Бронжуков — заместитель директора Аналитического центра "Политика",
- Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат "Слуга Народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Напомним, в Мюнхене стартует Конференция по безопасности. Мероприятие состоится 13-15 февраля и станет уже 62-м по счету.
Участие в конференции примет участие и Владимир Зеленский. Президент уже прибыл в Германию.