Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл в немецкий Мюнхен на конференцию по безопасности. Там состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности",

Дмитрий Прокудин — руководитель Киевской областной прокуратуры,

Ярослав Божко — политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина",

Алексей Леонов — народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,

Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации,

Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник,

Артем Бронжуков — заместитель директора Аналитического центра "Политика",

Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат "Слуга Народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, в Мюнхене стартует Конференция по безопасности. Мероприятие состоится 13-15 февраля и станет уже 62-м по счету.

Участие в конференции примет участие и Владимир Зеленский. Президент уже прибыл в Германию.