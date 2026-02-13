Видео
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

13 февраля 2026 г. 11:30

Главы правительств и лидеры крупнейших компаний прибыли в отель Bayerischer Hof на первый день Мюнхенской конференции по безопасности. Форум традиционно собирает ключевых мировых игроков для обсуждения глобальной безопасности, войны в Украине и новых вызовов международной политики.

Как сообщают Новини.LIVE, прямую трансляцию с места события ведет Reuters.

В конференции примут участие более тысячи человек из 120 стран, включая глав государств, правительств и министров, высокопоставленных представителей международных организаций. В частности, свое участие подтвердили около 60 глав государств и правительств.

Украина будет одной из центральных тем, потому что она становится ключевой страной, которая может гарантировать безопасность Европы. Марко Рубио и представители европейских стран будут обсуждать, как будет выглядеть система безопасности в Европе.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях конференции встретился с представителями Китая.

Подписаться

