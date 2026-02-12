Видео
Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

Зеленский утвердил решение СНБО по гарантиям безопасности — эфир День.LIVE

12 февраля 2026 г. 13:15

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины". Указ вступает в силу с момента его официального обнародования.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист,
  • Ольга Айвазовская — председатель правления Общественной сети "Опора",
  • Владимир Коваленко — городской голова Новой Каховки,
  • Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты,
  • Виктор Трегубов — спикер Группировки объединенных сил, подполковник,
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики,
  • Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины,
  • Анна Малкина, политолог — доктор политических наук.

Напомним, ранее Марк Рютте пообещал многоуровневые гарантии безопасности для Украины. По его словам, это станет мощным ответом в случае повторной агрессии со стороны России.

А Владимир Зеленский назвал первые шаги для прекращения огня. Он считает, что сначала необходимо подписать гарантии безопасности и создать деэскалационную атмосферу.

