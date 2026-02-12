Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Михаил Федоров выступают с совместными заявлениями. Они говорят о ключевых вопросах безопасности и поддержке.

Заявления Рютте и Федорова

Стороны подчеркнули важность укреплять оборонный потенциал Украины и международное сотрудничество для сдерживания угроз.

Напомним, Рютте ответил на заявления о том, что США якобы оказывают недостаточное давление на Россию.

А недавно Федоров провел разговор с Рютте, главой Минобороны Великобритании Джоном Гили и министром обороны Германии Борисом Писториусом.