Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир
Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

Федоров и Рютте делают важные заявления о войне — прямой эфир

12 февраля 2026 г. 13:24

Text

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Михаил Федоров выступают с совместными заявлениями. Они говорят о ключевых вопросах безопасности и поддержке.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Заявления Рютте и Федорова

Стороны подчеркнули важность укреплять оборонный потенциал Украины и международное сотрудничество для сдерживания угроз.

Напомним, Рютте ответил на заявления о том, что США якобы оказывают недостаточное давление на Россию.

А недавно Федоров провел разговор с Рютте, главой Минобороны Великобритании Джоном Гили и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Text

