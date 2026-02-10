Видео
Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

10 февраля 2026 г. 18:00

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о начале консультаций с европейскими лидерами относительно потенциального восстановления прямых контактов с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что в условиях новой фазы войны и старта мирных переговоров Европа должна действовать самостоятельно и иметь собственную роль в диалоге с Москвой.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Говорить об актуальных событиях в Украине и мире будут:

  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг" Сергей Козырь;
  • народный депутат "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат, член экономического комитета Алексей Мовчан;
  • народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • представитель Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Максим Чеберяка;
  • общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин;
  • журналист Камикадзе Ди.

Ранее издание Reuters сообщило о том, что Эмманюэль Макрон тайно отправил советника в Москву.

Напомним, в МИД Украины заявляли о том, что президент Франции будет и в дальнейшем отстаивать интересы Украины в переговорах.

