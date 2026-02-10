Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о начале консультаций с европейскими лидерами относительно потенциального восстановления прямых контактов с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что в условиях новой фазы войны и старта мирных переговоров Европа должна действовать самостоятельно и иметь собственную роль в диалоге с Москвой.

народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг" Сергей Козырь;

народный депутат "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

народный депутат, член экономического комитета Алексей Мовчан;

народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

представитель Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Максим Чеберяка;

общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин;

журналист Камикадзе Ди.

Ранее издание Reuters сообщило о том, что Эмманюэль Макрон тайно отправил советника в Москву.

Напомним, в МИД Украины заявляли о том, что президент Франции будет и в дальнейшем отстаивать интересы Украины в переговорах.