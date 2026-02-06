Сегодня в Италии официально стартуют зимние Олимпийские игры-2026. Первые соревнования и церемония открытия состоятся в Милане и Кортине д'Ампеццо. В течение следующих недель спортсмены со всего мира будут бороться за олимпийские награды.

Старт Олимпийских игр-2026

Несмотря на то, что в ряде дисциплин соревнования уже начались, официальная церемония открытия Олимпиады состоится вечером. В целом зимние Игры продлятся до 22 февраля.

Церемония открытия состоится на стадионе "Сан-Сиро". Начало трансляции — в 21:00 по киевскому времени.

В Украине официальным транслятором зимней Олимпиады является "Суспільне Спорт". Посмотреть церемонию открытия и соревнования можно на региональных каналах Суспільного, на сайте "Суспільне Спорт", а также в сопровождении комментариев Виталия Волочая и Екатерины Яковленко. Кроме этого, Игры будет освещать Радио Проминь — в подкастах и тематических программах.

Также трансляции доступны на платформе MEGOGO в рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery — с украинской аудиодорожкой на каналах Eurosport и полным показом хоккейного турнира. Это позволит украинским болельщикам следить за всеми ключевыми событиями XXV зимней Олимпиады.

