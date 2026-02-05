Видео
Україна
Видео

Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE
Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026 г. 8:00

Text

Президент Украины анонсировал новый обмен пленными. Он должен состояться в ближайшее время.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 5 февраля

В эфире обсудят ситуацию на фронте и роль беспилотных систем в современной войне. Речь пойдет об эффективности украинских дронов-перехватчиков, новом командовании беспилотных систем ПВО, угрозах от FPV-дронов в глубоком тылу и влиянии перебоев с электроснабжением на работу подразделений. Отдельно обсудят кадровые потребности войска, рекрутинг, участие женщин в ВСУ и обеспечение их базовых потребностей.

Отдельный блок посвящен психологическому состоянию украинцев в период длительных отключений света и тепла, признакам эмоционального истощения и случаям, когда стоит обращаться за профессиональной помощью.

Также поднимут гуманитарные вопросы, связанные с Мариуполем: какие сейчас условия жизни на оккупированных территориях, истории людей, которые выехали, и причины возвращения.

Завершат эфир обсуждением правовых и общественных тем, санкционной политики Запада в отношении России и ситуации на фронте в зоне ответственности пограничных подразделений.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Тамара Коваль — младший сержант, мастер отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 3 мотопехотного батальона 58 ОМПБр
  • Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист
  • Вера Романова — кандидат психологических наук
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель
  • Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры в 2014-2025 годах, почетный председатель ВОО "Правовое равенство"
  • Максим Гардус — специалист по коммуникациям Razom We Stand
  • Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд)

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио высказался о переговорах между Украиной и Россией.

Отдельно о результатах первого раунда переговоров высказался секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

