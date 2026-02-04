В среду, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США. стороны должны обсудить дальнейшие шаги для урегулирования войны и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего;

Дмитрий Соломчук, народный депутат от "Слуги народа";

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS;

Эскандер Бариев, председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа;

Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;

Виктор Дудукалов, заместитель председателя Бердянского районного совета, военнослужащий ВСУ.

Напомним, 4 февраля украинская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения встреч с представителями США и РФ.

Кроме того, в СМИ проанализировали политический сигналы и рассказали, чего стоит ожидать от новой встречи в ОАЭ.