Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп София Федина, историк и юрист Сергей Берендеев, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, нардеп Даниил Гетманцев, эксперт по публичной политике Илья Котов, экономист Алексей Кущ и вице-премьер-министр 2014-2019 годов Вячеслав Кириленко.

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который во время селекторного совещания дал задание министру обороны и командующему Воздушных сил ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров провел разговор с министром нацобороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. В частности, стороны договорились модернизировать самолеты МиГ-29.

А в США назвали самый сложный вопрос между Украиной и Россией. Там также сделали заявление о завершении войны.