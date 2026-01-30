Видео
Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE
Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

30 января 2026 г. 17:56

17:56 Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

08:00 США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

28 января 2026
19:00 Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

17:46 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

08:00 Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

27 января 2026
17:50 Зеленский сделал заявление про вступление в ЕС — эфир Вечір.LIVE

17:56 Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

17:05 Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп София Федина, историк и юрист Сергей Берендеев, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, нардеп Даниил Гетманцев, эксперт по публичной политике Илья Котов, экономист Алексей Кущ и вице-премьер-министр 2014-2019 годов Вячеслав Кириленко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который во время селекторного совещания дал задание министру обороны и командующему Воздушных сил ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров провел разговор с министром нацобороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. В частности, стороны договорились модернизировать самолеты МиГ-29.

А в США назвали самый сложный вопрос между Украиной и Россией. Там также сделали заявление о завершении войны.

Новости по теме

18:45 Укргидрометеоцентр предупредил о сильном снеге и гололеде завтра

18:32 Противодроновая ПВО — Зеленский заявил об усилении защиты

18:30 В Одессе продают землю под строительство многоэтажки — стоимость

18:29 Холод в квартирах бьет по иммунитету — предостережение от Минздрава

18:28 В Украине фиксируют накопление неработающих кредитов — сумма

18:25 Главное нововведение февраля — к чему готовиться украинцам в конце зимы

18:23 Спрятал бизнес в Польше — чиновник КГГА получил подозрение

18:18 СвітлоДІМ уже принимает заявки — что это за программа

18:08 Коммуналка и проезд в Харькове в феврале — ждать ли сюрпризов

17:56 Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

18:45 Укргидрометеоцентр предупредил о сильном снеге и гололеде завтра

18:32 Противодроновая ПВО — Зеленский заявил об усилении защиты

18:30 В Одессе продают землю под строительство многоэтажки — стоимость

18:29 Холод в квартирах бьет по иммунитету — предостережение от Минздрава

18:28 В Украине фиксируют накопление неработающих кредитов — сумма

18:25 Главное нововведение февраля — к чему готовиться украинцам в конце зимы

18:23 Спрятал бизнес в Польше — чиновник КГГА получил подозрение

18:18 СвітлоДІМ уже принимает заявки — что это за программа

18:08 Коммуналка и проезд в Харькове в феврале — ждать ли сюрпризов

17:47 Эксперт проанализировал оборонный рынок ЕС для компаний с Украины

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

06:05 Камышин рассказал о масштабном развитии дронов в Украине

28 января

22:31 Пешком, маршрутками и такси — как одесситы выживают без трамваев

27 января

17:56 Китай чистит верхушку армии — под ударом окружение Си Цзиньпина

16:31 Буданов в ОП — почему пропаганда РФ поднимает градус истерики

26 января

17:56 Гололед в Одессе — советы спасателей как пережить непогоду

25 января

06:33 День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

23 января

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

21 января

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

06:33 Экологическая катастрофа в Одессе — в каком состоянии Черное море

17:56 Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января
17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

17:05 Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

30 января 2026 г. 13:07
Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

30 января 2026 г. 8:00
Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

29 января 2026 г. 17:54
Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

29 января 2026 г. 17:05
В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

29 января 2026 г. 13:00
США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026 г. 8:00
Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

28 января 2026 г. 19:00
Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

28 января 2026 г. 17:46

