Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую дату для проведения трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией. Они пройдут в Абу-Даби.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 2 февраля

Ведущая и гости обсудят войну дронов и ситуацию на фронте, в частности, применение "Шахедов" со Starlink, эффективность украинских дронов-перехватчиков, атаки по гражданским и ответы Сил обороны, а также рекрутинг и проблему СЗЧ.

В студии также будут говорить о выборах во время военного положения, законодательных изменениях и политических сигналах относительно будущих кампаний. Значительная часть эфира посвящена восстановлению Украины: старту отбора инвестиционных проектов, финансированию громад, жилью как ключевому социальному запросу и развитию "зеленой" энергетики.

Отдельный блок будет посвящен состоянию энергетики. Вы услышите о коллапсе в Киеве, повреждениях ТЭЦ, графиках отключений, рисках сильных морозов и состоянии энергосистемы в регионах.

Также в эфире затронут тему международных переговоров подготовки встреч в Абу-Даби, оценки шансов мирного процесса и роли личных контактов лидеров.

Гости Ранок.LIVE

Даниил Положухно — начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654

Дмитрий Плетенчук — представитель Военно-Морских Сил ВС Украины

Сергей Дубовик — заместитель председателя Центральной избирательной комиссии

Дмитрий Иванов — председатель ОО "ДОБРОБАТ"

Сергей Козырь — народный депутат, Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКУ

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий

Зореслава Цупренко — пресс-секретарь АО "Запорожьеоблэнерго"

Напомним, также Россия провела переговоры с США. Спецпредставитель Стив Уиткофф рассказал детали.

Отдельно Владимир Зеленский раскрыл несколько деталей по подготовке к переговорам в Абу-Даби.