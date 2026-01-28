Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

28 января 2026 г. 19:00

Коммунальщики работают в крайне сложных условиях: в ледяной воде прогревают трубы, размораживают замерзшие участки и локализуют аварии, чтобы вернуть тепло и воду в дома. Разбираем ситуацию, возникшую в Киеве, фиксируем ход восстановления инфраструктуры, решения городских служб и возможные сценарии на ближайшие дни - от локальных подключений до масштабных ремонтов.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире "Київського часу" 28 января.

Главные темы эфира

В эфире "Київського часу" сегодня эксперты обсудят следующие темы:

  • Достаточны ли действия власти для восстановления света и тепла?
  • Трубы продолжат рвать, на Дарнице сосульки.
  • Троещина замерзает, чрезвычайное положение?
  • Перекрытие дорог в Киеве из-за отсутствия света
  • Коррупция, новый шквал подозрений от столичной прокуратуры
  • Гололед в Украине и неутешительный прогноз погоды.
  • Собачки: как защитить братьев наших меньших?

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • депутат Киевского городского совета, "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • депутат Киевского городского совета, "Европейская Солидарность" (Первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей) Динара Габибулаева;
  • депутат Киевсовета, "Батькивщина", доктор юридических наук Виталий Нестор;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

Напомним, что в Киеве были приняты решения об ускорении ремонтных работ. Однако, по мнению директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, действий по ликвидации последствий обстрелов недостаточно.

Также мы писали, что в Киеве синоптики предупреждают о длительной волне резкого похолодания. Она начнется с пятницы, 30 января, и задержится почти на неделю.

