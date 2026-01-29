В Киеве продолжается сезон "выживания". Кое-где в домах отсутствует тепло и вода. В столице вводят временные графики отключения электроэнергии.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык узнала, как ремонтируют отопление в столице.

Антарктида в Киеве: ремонтные бригады работают по 14 часов

В одном из домов в Соломенском районе из-за мороза и аварийного состояния труб лопнул стояк. Там над восстановлением отопления работают совместные бригады ЖЭКа и "Укрзалізниці", привлекают также специалистов из других регионов. В других домах — ситуация сложнее: температура в квартирах снизилась до +1°C, нет воды и отопления. Из-за выезда жителей жилья из города ремонт также затягивается.

Аварийные бригады не только размораживают поврежденные участки, но и заменяют трубы и прокладывают новые магистрали. По словам специалистов, при условии своевременной подготовки к зиме многих проблем можно было бы избежать.

Несмотря на сложные условия и недостаток людей, коммунальщики уверяют: оставят объекты только после полного восстановления теплоснабжения.

Напомним, что Киев получил помощь из Польши. Приехали генераторы и приборы для электропитания. Также мы рассказывали, как жители столицы спасаются от холода.