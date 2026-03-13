Видео
США официально разрешили закупать нефть из РФ — эфир День.LIVE

США официально разрешили закупать нефть из РФ — эфир День.LIVE

13 марта 2026 г. 13:19

США выдали временную лицензию, позволяющую покупать российскую сырую нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Трейдеры и нефтеперерабатывающие компании имеют месяц, чтобы заключить сделки с такими грузами.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфире День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности",
  • Ирина Мудрая — заместитель руководителя Офиса Президента Украины,
  • Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины 2001-2002гг,
  • Петр Олещук — политолог,
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО",
  • Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности,
  • Алексей Леонов — народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, ранее Дональд Трамп намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти. По его словам, такое решение приняли ради снижения цен, которые значительно "подскочили" в последние дни.

В то же время Эммануэль Макрон четко дал понять, что выступает против этого. По его словам, блокада Ормузского пролива никоим образом не оправдывает отмену санкций против России.

