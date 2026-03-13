Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта прибудет в Париж на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Ожидается, что во время переговоров в Елисейском дворце лидеры обсудят усиление давления на экономику РФ, в частности разработку механизмов противодействия теневому флоту, с помощью которого Россия обходит международные санкции на экспорт нефти.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 13 марта.

Темы эфира

Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:

Украинские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, — ISW;

Подготовка украинцев к сопротивлению должна начинаться еще с подросткового возраста, — Жорин;

Третий армейский корпус имеет самый низкий уровень СОЧ и самое высокое количество возвращений бойцов после ранений, — Жорин;

Армия рф нацелилась на захват новых сел на Сумщине, — Братчук;

Освобождена почти вся Днепропетровщина, — Генштаб;

Украинские производители провели демонстрацию дрона-перехватчика иранских "шахедов";

Первые "шахэды" против Украины запускали иранские операторы, которые обучали россиян во время войны, — Зеленский;

Открыто производство в отношении действий соучредителя monobank и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны, — Лубинец;

Иран угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке в ответ на атаки США;

Украина обсуждает транспортировку американского сжиженного газа через Румынию, — Зеленский;

100 гривен за литр может достичь цена на топливо, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться дальше, — Кущ;

Реформа гражданского законодательства: Стефанчук заявил, что обсуждает с депутатами проблемные вопросы рекодификации гражданского законодательства.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Виталий Пясецкий — главный сержант 93-й ОМБр "Стоход";

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии, подполковник;

Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма";

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Савченко — экономист, финансист;

Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг.

Напомним, 12 марта Зеленский прибыл в Бухарест с официальным визитом. Он встретился с с румынским лидером и обсудил вопросы безопасности и поддержки Украины.

Также президент посетил центр по подготовке пилотов F-16 в Румынии. Именно там украинцы готовятся управлять истребителями.