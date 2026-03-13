Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время встречи стороны обсуждают ряд важных вопросов для Украины и Европы.

Визит Зеленского в Париж

Украинский лидер прибыл в столицу Франции с официальным визитом 13 марта. Ожидается, что во время встречи Зеленский и Макрон обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, гарантии безопасности и усиление международного давления на Россию.

После переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Накануне Владимир Зеленский посетил Бухарест с рабочим визитом. Украинский лидер встретился с президентом Румынии Никушором Даном, а также обсудил усиление ПВО и энергетику с премьер-министром Илие Боложаном.

Кроме того, президент посетил центр подготовки пилотов F-16, где тренируются украинские военные.