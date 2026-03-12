Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важной речью во время своего официального визита в Бухарест в четверг, 12 марта. Украинский лидер совместно с президентом Румынии Никушором Даном начали пресс-конференцию по результатам встречи.

Визит Зеленского в Бухарест

Главной темой встречи двух лидеров стали вопросы безопасности, поддержки Украины в войне и дальнейшего развития сотрудничества между Киевом и Бухарестом.

Кроме того, украинский и румынский лидеры подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, энергетике и стратегическом партнерстве.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Румынию с рабочим визитом 12 марта. Главу государства встретили с официальной церемонией.

В Бухаресте украинский президент встретился с лидером Румынии. А также Зеленский проведет встречу с главой румынского правительства и посетит базу подготовки пилотов F-16.