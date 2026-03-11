Видео
Видео

Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС — эфир Вечір.LIVE

11 марта 2026 г. 18:02

В четверг, 19 марта, в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, на котором соберутся лидеры ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский также выступит на заседании.

Об этом говорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

На заседание лидеры ЕС обсудят вопросы конкурентоспособности, единого рынка и поддержки Украины. Кроме того, речь пойдет о ситуации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что к заседанию также присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление относительно Украины. Она заявила, что Европейский Союз выполнит свои обязательства перед Киевом и предоставит кредит в размере 90 млрд евро.

Также в Еврокомиссии сделали заявление относительно украинских переселенцев. Там отметили, что вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста пока не рассматривается на уровне Евросоюза. Они находятся под временной защитой в странах Европы.

