Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отправит группу военных специалистов в страны Персидского залива для помощи в защите гражданского населения. По словам президента, украинские специалисты также передадут необходимые оборонительные способности для усиления безопасности в регионе.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 9 марта

В выпуске эксперты прокомментируют и расскажут об оперативной ситуации на Купянском направлении и изменениях в тактике противника, а также будет в фокусе тема службы женщин в ВСУ. Далее обсудят риски весеннего наступления РФ и общую картину в Донецкой области, включая сообщения о продвижении врага и боях за Покровск и Мирноград.

Отдельной темой станет обострение в отношениях с Венгрией из-за ситуации вокруг инкассаторов и имущества "Ощадбанка", а также международный контекст: новости из Ирана, позиции США и заявления о привлечении украинских специалистов на Ближнем Востоке. Также будут обсуждаться резонансные инциденты вокруг ТЦК, атаки на Укрзализныцю, ремонт дорог и состояние мостов в Киеве, а в конце - влияние войны на Ближнем Востоке на цены на нефть, экономические риски и евроинтеграционный трек на фоне угроз блокирования помощи Украине.

Гости эфира Ранок.LIVE

Виталий Миловидов, начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", подполковник

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI"

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"

Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист

Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента"

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Ранее Владимир Зеленский заявлял о переговорах с партнерами по поставкам Украине средств ПВО. Также Украина будет наращивать производство оружия с Нидерландами.