Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд актуальных экономических вопросов. В частности, речь пойдет о росте цен на топливо, возможных штрафах для АЗС, влиянии войны на Ближнем Востоке на Украину, а также законопроекте по НДС для ФЛП, рисках для программы МВФ и выполнении государственных программ.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 6 марта.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

В Европе цены на топливо не везде выросли;

АЗС грозят штрафы до 5%;

Мировой порядок после Второй мировой войны разрушен;

Из-за войны в Иране вопрос мира в Украине отложен;

Если война в Иране затянется — для Украины будут негативные последствия;

Кабмин до сих пор не подал в Раду законопроект об НДС для ФЛП;

Лимит обязательной уплаты НДС должен быть одинаковым для всех ФЛП;

Рада может рассмотреть законопроект об НДС для ФЛП в апреле;

Если сорвется программа МВФ — Украина будет иметь проблемы;

Из 452 госпрограмм 58 до сих пор не утверждены;

Министры должны отвечать за нецелевое использование средств;

Процесс экспорта оружия надо ускорить;

Почему пенсионеры получают минимальную пенсию;

Система индексации пенсий является искривленной;

Недавно Даниил Гетманцев обратился к руководителю Антимонопольного комитета на фоне резкого повышения цен на бензин. В то же время он призвал представителей топливного рынка опомниться.

Ранее Гетманцев рассказывал о теневой схеме продажи цветов в Украине. По его данным, лишь около 22% цветов ввозятся в Украину официально.