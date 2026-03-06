Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд актуальных экономических вопросов. В частности, речь пойдет о росте цен на топливо, возможных штрафах для АЗС, влиянии войны на Ближнем Востоке на Украину, а также законопроекте по НДС для ФЛП, рисках для программы МВФ и выполнении государственных программ.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 6 марта.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:
- В Европе цены на топливо не везде выросли;
- АЗС грозят штрафы до 5%;
- Мировой порядок после Второй мировой войны разрушен;
- Из-за войны в Иране вопрос мира в Украине отложен;
- Если война в Иране затянется — для Украины будут негативные последствия;
- Кабмин до сих пор не подал в Раду законопроект об НДС для ФЛП;
- Лимит обязательной уплаты НДС должен быть одинаковым для всех ФЛП;
- Рада может рассмотреть законопроект об НДС для ФЛП в апреле;
- Если сорвется программа МВФ — Украина будет иметь проблемы;
- Из 452 госпрограмм 58 до сих пор не утверждены;
- Министры должны отвечать за нецелевое использование средств;
- Процесс экспорта оружия надо ускорить;
- Почему пенсионеры получают минимальную пенсию;
- Система индексации пенсий является искривленной;
Недавно Даниил Гетманцев обратился к руководителю Антимонопольного комитета на фоне резкого повышения цен на бензин. В то же время он призвал представителей топливного рынка опомниться.
Ранее Гетманцев рассказывал о теневой схеме продажи цветов в Украине. По его данным, лишь около 22% цветов ввозятся в Украину официально.