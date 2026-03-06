Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым arrow
Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

6 марта 2026 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Text

18:00 Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

Text

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2026
Text

20:00 Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Text

18:00 Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

4 марта 2026
Text

19:00 Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

Text

18:20 США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

Text

21:00 Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Text

18:00 Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

Text

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2026
Text

20:00 Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд актуальных экономических вопросов. В частности, речь пойдет о росте цен на топливо, возможных штрафах для АЗС, влиянии войны на Ближнем Востоке на Украину, а также законопроекте по НДС для ФЛП, рисках для программы МВФ и выполнении государственных программ.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 6 марта.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

  • В Европе цены на топливо не везде выросли;
  • АЗС грозят штрафы до 5%;
  • Мировой порядок после Второй мировой войны разрушен;
  • Из-за войны в Иране вопрос мира в Украине отложен;
  • Если война в Иране затянется — для Украины будут негативные последствия;
  • Кабмин до сих пор не подал в Раду законопроект об НДС для ФЛП;
  • Лимит обязательной уплаты НДС должен быть одинаковым для всех ФЛП;
  • Рада может рассмотреть законопроект об НДС для ФЛП в апреле;
  • Если сорвется программа МВФ — Украина будет иметь проблемы;
  • Из 452 госпрограмм 58 до сих пор не утверждены;
  • Министры должны отвечать за нецелевое использование средств;
  • Процесс экспорта оружия надо ускорить;
  • Почему пенсионеры получают минимальную пенсию;
  • Система индексации пенсий является искривленной;

Недавно Даниил Гетманцев обратился к руководителю Антимонопольного комитета на фоне резкого повышения цен на бензин. В то же время он призвал представителей топливного рынка опомниться.

Ранее Гетманцев рассказывал о теневой схеме продажи цветов в Украине. По его данным, лишь около 22% цветов ввозятся в Украину официально.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:45 Цена билетов на чартеры с Ближнего Востока в ЕС достигла 90 тысяч долларов

21:21 МПК допустит раненых в Украине россиян к Паралимпиаде

Text

21:00 Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

20:49 Ситуация со светом в субботу — какие будет графики в Одессе

20:37 Послы стран Северной Европы и Балтии встретились с Тереховым

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:33 Как в Украине встречали освобожденных военнопленных — фото

20:12 Квартира Хилари Суэнк – на что сразу обратили внимание дизайнеры (фото)

20:03 Цены на проезд в городских маршрутках — где в Украине самые высокие тарифы

20:01 Сибига заявил об освобождении задержанных в Будапеште украинцев

19:45 Трамп заявил, что стремится к полной капитуляции Ирана

21:45 Цена билетов на чартеры с Ближнего Востока в ЕС достигла 90 тысяч долларов

21:21 МПК допустит раненых в Украине россиян к Паралимпиаде

20:49 Ситуация со светом в субботу — какие будет графики в Одессе

20:37 Послы стран Северной Европы и Балтии встретились с Тереховым

20:33 Как в Украине встречали освобожденных военнопленных — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:12 Квартира Хилари Суэнк – на что сразу обратили внимание дизайнеры (фото)

20:03 Цены на проезд в городских маршрутках — где в Украине самые высокие тарифы

20:01 Сибига заявил об освобождении задержанных в Будапеште украинцев

19:45 Трамп заявил, что стремится к полной капитуляции Ирана

19:42 Реал столкнулся с глобальными кадровыми проблемами

06:33 8 марта в одессе — будут ли отмечать украинцы

5 марта

06:33 Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене

3 марта

22:29 Аналогов украинским дронам нет — выход на международный рынок

2 марта

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

28 февраля

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

Text

21:00 Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Text

18:00 Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

Text

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

5 марта
Text

20:00 Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Видео по теме

Все видео
Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

6 марта 2026 г. 18:00
МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

6 марта 2026 г. 13:03
США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2026 г. 8:00
Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

5 марта 2026 г. 20:00
Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

5 марта 2026 г. 18:00
Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

5 марта 2026 г. 13:00
Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2026 г. 8:00
Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

4 марта 2026 г. 19:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации