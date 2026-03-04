Министр войны США Пит Хегсет заявил, что военная операция в Иране направлена на уничтожение иранских ракет, беспилотников и заводов по их производству, уничтожение ВМФ и критически важной инфраструктуры безопасности, а также ликвидацию возможностей для создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что на этот раз "США доведут дело до конца".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечер.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины от "Батькивщины", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);

Максим Бахматов — председатель Деснянской РГА;

Аббас Галлямов — политолог;

Петр Кульпа — польский эксперт.

Отметим, 4 марта Иран запустил баллистическую ракету на Турцию. Противовоздушная оборона НАТО ликвидировала цель в Восточном Средиземноморье.

В то же время Израиль сбил над Ираном самолет российского производства. Также был атакован секретный иранский ядерный объект возле Тегерана.