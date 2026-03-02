Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни государство будет технически готово к открытию всех шести переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз. В то же время глава государства подчеркнул, что принятие соответствующего политического решения зависит не только от Украины, но и от позиции стран-членов ЕС.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Другие заявления Зеленского

Президент заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией запланирован на 5-6 марта. Предварительно встреча должна состояться в Абу-Даби, однако украинская сторона заявляет о готовности провести переговоры и на другой площадке.

Также по словам Зеленского, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, это не повлияло на поставки ракет для систем Patriot Украине. В то же время в Киеве предостерегают, что в случае затяжных боевых действий возможны задержки с передачей вооружения от партнеров.

Тем временем Россия угрожает выйти из переговорного процесса из-за вопроса Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Киев не будет менять своей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.