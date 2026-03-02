Видео
Видео

Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

2 марта 2026 г. 18:30

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

18:04 Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

13:16 Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

08:00 Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

20:16 Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

18:00 В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни государство будет технически готово к открытию всех шести переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз. В то же время глава государства подчеркнул, что принятие соответствующего политического решения зависит не только от Украины, но и от позиции стран-членов ЕС.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

  • Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики;
  • Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета;
  • Юрий Костенко, народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований;
  • Леонид Барац, украинский журналист в Израиле;
  • Олег Постернак, политтехнолог;
  • Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95".

Другие заявления Зеленского

Президент заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией запланирован на 5-6 марта. Предварительно встреча должна состояться в Абу-Даби, однако украинская сторона заявляет о готовности провести переговоры и на другой площадке.

Также по словам Зеленского, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, это не повлияло на поставки ракет для систем Patriot Украине. В то же время в Киеве предостерегают, что в случае затяжных боевых действий возможны задержки с передачей вооружения от партнеров.

Тем временем Россия угрожает выйти из переговорного процесса из-за вопроса Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Киев не будет менять своей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

