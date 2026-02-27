Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа" arrow
Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

27 февраля 2026 г. 1:21

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

01:21 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

26 февраля 2026
Text

20:16 Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2026
Text

19:00 Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

Text

18:00 Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2026
Text

21:32 Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Text

01:21 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

26 февраля 2026
Text

20:16 Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Кто зарабатывает на ветеранах? И действительно ли качественное протезирование доступно военным и гражданским в Украине? В расследовании "Наша справа" — реальные истории ветеранов, которые столкнулись с проблемами государственного протезирования и сомнительным качеством услуг.

Журналист Диана Лановец собрала свидетельства ветеранов, комментарии активистов, чиновников и экспертов. Об этом всем смотрите в расследовании 27 февраля в 21:00 на Youtube-канале Новини.LIVE.

Кто зарабатывает на протезировании для ветеранов

Журналистка проекта расследований "Наша справа" Диана Лановец собрала истории ветеранов, пообщалась с активистами, чиновниками и экспертами. Автор проанализировала отчет Счетной палаты Украины, который выявил признаки мошенничества и неэффективного использования бюджетных средств на миллионы гривен.

По данным аудита, 22,9 млн грн использовано неэффективно, 65 млн грн — с нарушением законодательства, из которых 6,5 млн грн имеют признаки мошенничества. Среди зафиксированных проблем — отсутствие контроля за формированием цен, закупки через посредников, внесение недостоверных данных в акты выполненных работ и даже оформление протезов на умерших лиц.

Боец подразделения "Артан" рассказал журналисту Новини.LIVE Анне Сирык о реабилитации после ампутации. Он прошел за три недели курс, который рассчитан на два месяца.

Также журналист Новини.LIVE пообщалась с доктором физической терапии из США Фархадом Остовари, когда он проводил закрытый мастер-класс в Украине. Он объяснил, что его мотивирует передавать ценный опыт украинским коллегам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

01:21 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

01:06 Не ждать падения Путина — Буданов о надежном сценарии для Украины

00:30 Отчим или мачеха — оформит ли ТЦК отсрочку по уходу

00:20 Манчестер Юнайтед поменяет Каррика на тренера Роналду

00:08 Выборы в Украине — планирует ли баллотироваться Буданов

26 февраля

23:52 Антициклон накроет Украину — чем удивит погода завтра

22:58 Во Львове прошла акция в День сопротивления оккупации Крыма

22:23 Коррупция на укрытиях для аеродромов — о чем говорили фигуранты

21:59 Украинские водительские права в ЕС — за что штрафуют в 2026 году

21:44 Переговоры Украины и США в Женеве — Умеров сообщил результаты

01:06 Не ждать падения Путина — Буданов о надежном сценарии для Украины

00:30 Отчим или мачеха — оформит ли ТЦК отсрочку по уходу

00:20 Манчестер Юнайтед поменяет Каррика на тренера Роналду

00:08 Выборы в Украине — планирует ли баллотироваться Буданов

26 февраля

23:52 Антициклон накроет Украину — чем удивит погода завтра

22:58 Во Львове прошла акция в День сопротивления оккупации Крыма

22:23 Коррупция на укрытиях для аеродромов — о чем говорили фигуранты

21:59 Украинские водительские права в ЕС — за что штрафуют в 2026 году

21:44 Переговоры Украины и США в Женеве — Умеров сообщил результаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:42 Дюбуа начал работать с украинским тренером

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

04:37 Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

21 февраля

06:33 Что нужно знать при переходе на украинский язык — советы филолога

20 февраля

06:33 Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

18 февраля

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

Text

01:21 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

26 февраля
Text

20:16 Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

26 февраля 2026 г. 20:16
В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

26 февраля 2026 г. 18:00
Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

26 февраля 2026 г. 13:09
Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2026 г. 8:00
Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

25 февраля 2026 г. 19:00
Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

25 февраля 2026 г. 18:00
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

25 февраля 2026 г. 13:12
ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации