Кто зарабатывает на ветеранах? И действительно ли качественное протезирование доступно военным и гражданским в Украине? В расследовании "Наша справа" — реальные истории ветеранов, которые столкнулись с проблемами государственного протезирования и сомнительным качеством услуг.

Журналист Диана Лановец собрала свидетельства ветеранов, комментарии активистов, чиновников и экспертов. Об этом всем смотрите в расследовании 27 февраля в 21:00 на Youtube-канале Новини.LIVE.

Кто зарабатывает на протезировании для ветеранов

Журналистка проекта расследований "Наша справа" Диана Лановец собрала истории ветеранов, пообщалась с активистами, чиновниками и экспертами. Автор проанализировала отчет Счетной палаты Украины, который выявил признаки мошенничества и неэффективного использования бюджетных средств на миллионы гривен.

По данным аудита, 22,9 млн грн использовано неэффективно, 65 млн грн — с нарушением законодательства, из которых 6,5 млн грн имеют признаки мошенничества. Среди зафиксированных проблем — отсутствие контроля за формированием цен, закупки через посредников, внесение недостоверных данных в акты выполненных работ и даже оформление протезов на умерших лиц.

Боец подразделения "Артан" рассказал журналисту Новини.LIVE Анне Сирык о реабилитации после ампутации. Он прошел за три недели курс, который рассчитан на два месяца.

Также журналист Новини.LIVE пообщалась с доктором физической терапии из США Фархадом Остовари, когда он проводил закрытый мастер-класс в Украине. Он объяснил, что его мотивирует передавать ценный опыт украинским коллегам.